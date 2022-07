Katarzyna Grochola: metamorfoza. Tak zmieniła się pisarka, która 18.07. świętuje urodziny. Sporo archiwalnych zdjęć

Katarzyna Grochola: kim jest? W jakim nakładzie sprzedały się jej książki?

Katarzyna Grochola to jedna z najpopularniejszych polskich pisarek. Jest autorką powieści obyczajowych, które sprzedały się łącznie w nakładzie ponad 4 mln egzemplarzy. Jej najbardziej znane książki to "Nigdy w życiu!" oraz "Ja wam pokażę!". Doczekały się one adaptacji filmowych o takich samych tytułach.

Pisarka kilka razy stawała na ślubnym kobiercu. Z pierwszym mężem, za którego wyszła, gdy miała 21 lat, ma córkę Dorotę Szelągowską. Z drugim mężem rozstała się po trzech latach małżeństwa. W 2018 poślubiła muzyka Stanisława Bartosika.