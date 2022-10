Anna Przybylska miała wystąpić w "Tańcu z gwiazdami". Dlaczego odmówiła? Agustin Egurrola zdradza powody. Co wyjawił? Co na to internauci?

Anna Przybylska była lubianą przez widzów aktorką. Chociaż nie mogła narzekać na brak zawodowych propozycji, w pewnym momencie nieco odsunęła się w cień. Zamiast na pracy, skupiła się na rodzinie, podkreślając, że na karierę ma jeszcze czas. Niestety, Ania zachorowała i przegrała walkę z rakiem trzustki. Zmarła 5.10.2014 r.

Osiem lat po śmierci gwiazdy, do kin trafił film "Ania". Dokument, stworzony przez Michała Bandurskiego i Krystiana Kuczkowskiego, pokazuje Annę Przybylską taką, jak zapamiętali jej bliscy oraz przyjaciele. Jedną z osób, która wypowiada się w produkcji, jest Andrzej Piaseczny. Piosenkarz w rozmowie z nami zdradził, dlaczego warto wybrać się do kin.

Chyba nie chciałbym, żeby ktokolwiek zobaczył mnie podczas oglądania tego filmu, a na pewno nie pod koniec seansu. To chyba też jest dobra rekomendacja do tego, aby wybrać się do kin i zobaczyć ten wyjątkowo wzruszający materiał. Mówię tak nie dlatego, że film opowiada o bliskiej mi osobie, ale również z tego powodu, że zawiera bardzo dużo prywatnych zdjęć i filmów, materiałów z życia rodziny Ani i Jarka. Czy ktoś, będąc na ich miejscu, zdecydowałby się na udostępnienie aż tak dużej ilości treści? Tego nie wiem, ale dla widza jest to bardzo wzruszające, a dla mnie jest to wyjątkowe. Z drugiej strony pomyślałem sobie, że bywam straszną gadułą na temat Ani Przybylskiej. Kompletnie nieusprawiedliwionym, bo są osoby, które odgrywały ważniejszą rolę niż ja i to oni powinni mówić więcej na ten temat. Gdybym kogokolwiek mógł zachęcić do tego, żeby zobaczyć ten wyjątkowy film, to byłbym zaszczycony, więc proszę, dajcie się namówić — komentował Andrzej Piaseczny.