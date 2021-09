Angelika Cichocka z SKLA Sopot: Byłam totalnie wykończona. Stałam na starcie i modliłam się, żeby to był koniec ROZMOWA

Co u pani słychać, pani Angeliko?

Słychać dobrze, coraz lepiej. Mam w sobie dużo energii do biegania i mam nadzieję, że z moim serduchem jest coraz lepiej. Generalnie musiałam zrobić obowiązkową przerwę. Bieganie złamało mi serce. Mam jednak nadzieję, że wracam na dobre tory. Nagromadzoną energię chciałabym teraz przełożyć na bieżnię. Sporo czasu i pieniędzy zainwestowałam w siebie, żeby teraz się poddać. Nie ma o sensu, więc przygotowuję się dalej. Moim marzeniem jest, że móc na zawodach pokazać efekty swojej pracy. Często miałam tak, że pod nogami walały mi się kłody. Mam nadzieję, że już wszystkie je przeskoczyłam i idę do przodu.

Jak ta regeneracja przebiega? To chyba niespotykana dla pani sytuacja, że w sezonie letnim może pani złapać trochę oddechu?

Przez miesiąc miałam całkowitą przerwę. Rozwijałam więc milion innych pasji. Uwielbiam aktywnie spędzać czas z psem. Przyjechała do mnie ostatnio biegowa ekipa moich przyjaciół, którzy powiedzieli, że nie dają sobie ze mną rady. Zaciągnęłam ich na kajaki na 10 km. Po tym dystansie cała ekipa padła. Przyznali mi później, że u mnie na Kaszubach nie może być inaczej i cały czas jest się w ruchu. No i rzeczywiście tak jest. Może nie biegowo, ale aktywnie na tyle, na ile mogłam sobie pozwolić. W końcu miałam więcej czasu dla moich zwierzątek, które bardzo kocham, dla przyjaciół, dla rodziny. Cieszyłam się po prostu każdym dniem. Jak wariatka uśmiechałam się do kwiatów. Brakowało mi takiego luzu. Myślałam, że wydarzy się to po sezonie, ale wydarzyło się w trakcie. Niestety, taki jest sport.