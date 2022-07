Amerykańskie konsorcjum opracowało studium budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

Raport ma zostać przekazany polskiej stronie do końca sierpnia tego roku. FEED był przewidziany w międzyrządowym porozumieniu Polki i USA dotyczącym rozwoju energetyki jądrowej. Dokument mówi m.in. o planach budowy trzech reaktorów AP1000 w Lubiatowie-kopalinie wskazanym przez Polskie Elektrownie Jądrowe na lokalizację elektrowni, zawiera także przewidywany harmonogram inwestycji oraz potencjalne koszty budowy i ocenę wpływu na gospodarkę krajową.

Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. przewiduje, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.

Na początku roku Westinghouse Electric Company podpisał memorandum o współpracy z dziesięcioma firmami w Polsce. Umowy zostały zawarte bezpośrednio w siedzibach partnerów w Gdańsku oraz w biurze Westinghouse w Warszawie i dotyczą współpracy w zakresie potencjalnej budowy sześciu reaktorów AP1000® w ramach realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz przyszłych projektów z wykorzystaniem technologii AP1000® w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.