Alert RCB: W nocy 19/20 stycznia śnieg i silny wiatr, nad morzem w porywach do 100 km na godz.! Ostrzeżenie o zawiejach i oblodzeniu

Alert RCB i prognozy pogody zapowiadają na noc wichurę w pasie nadmorskim, silny wiatr w całym Pomorskiem i możliwe późniejsze śnieżyce, które rozpoczną się opadami deszczu. Temperatura spadnie poniżej zera, co zapowiada, że na drogach będzie ślisko.

- Wiatr przeważnie dość silny, 35-50 km na godz. z porywami do 80. Nad morzem – 45-60 km na godz., w porywach do 100. Wiatr pd-zach., skręcający do zach. i pn-zach. Silny, porywisty wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne – podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.