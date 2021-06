Akcja Dziennika Bałtyckiego "Rowerem po zdrowie. Pomóżmy dzieciom z Pomorza". Radek z Nowego Dworu Gdańskiego otrzymał od nas nowy rower!

Nowy rower trafił do Radka Folusiewicza. Jak było widać, prezent bardzo ucieszył młodego nowodworzanina i jego mamę, którzy do samego końca byli zaskoczeni niezwykłym podarunkiem.

- Rodzinę, do której trafił rower, wybraliśmy w drodze losowania. Nazwiska wytypowanych rodzin zebraliśmy do naczynia, z którego wybrano karteczkę z nazwiskiem zwycięzcy. Wcześniej zorganizowaliśmy spotkanie z pracownikami socjalnymi, tudzież asystentami rodzin, podczas którego wytypowaliśmy rodziny biorące udział w tym losowaniu. Pracownicy dokonywali wyboru wedle własnych kryteriów. Były one różne; nie chodziło w tym o to, żeby rower trafił do ubogiej rodziny, bo nie taki jest cel tej akcji. Są rodziny, które z nami chętnie współpracują i pokazują, że możemy wspólnie coś osiągnąć. Najbardziej zaskoczyło nas to, jak wiele takich rodzin się pojawiło - opowiada Urszula Inczewska.