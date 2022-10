Akademicki Budżet Obywatelski na Uniwersytecie Gdańskim. Czas na decyzję studentów!

Akademicki Budżet Obywatelski. Rusza głosowanie

Uniwersytet Gdański daje możliwość zmiany kampusu swoim studentom, doktorantom i pracownikom. Akademicki Budżet Obywatelski powstał po to, by zaangażować społeczność do aktywnej zmiany otoczenia UG. Od 1 do 30 czerwca można było składać swoje propozycje w ramach inicjatywy.

Władze Uniwersytetu przeznaczyły łączną pulę w wysokości 200 tys. złotych. Kwota ta została podzielona na dwie części po 100 tys. złotych, na pomysły zgłoszone przez pracowników oraz przez studentów. Zgłoszone projekty nie mogły kosztować więcej niż 50 tys. złotych i mogły odnosić się tylko do infrastruktury wewnątrz uczelni bez względu na lokalizację.