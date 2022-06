"Akademia Pana Kleksa" wraca na ekrany kin w reżyserii Macieja Kawulskiego. Data premiery, obsada, kto w głównych rolach?

– Czuję wszystkie emocje na raz, przede wszystkim podekscytowanie, bo aktorstwo od zawsze było moim marzeniem. Więc to, co teraz robię i sposób w jaki tworzymy ten projekt jest jego spełnieniem – mówiła podczas konferencji prasowej Antonina Litwiniak.

Na ekranie będzie jej towarzyszyć m.in.Tomasz Kot., który wcieli się w Ambrożego Kleksa.

- To ogromne wyzwanie, a jak człowiek się mierzy z wyzwaniem, to wie, że żyje. To dla mnie również olbrzymi zaszczyt, ponieważ w mojej świadomości Piotr Fronczewski jest absolutnie najfantastyczniejszym Kleksem, więc czuję także presję. Sam fakt, że mogę wejść na plan, realizować ten film, taki pomnik z naszego dzieciństwa to niezwykłe przeżycie, ponieważ w naszych głowach ma on ogromny ładunek emocjonalny, zwłaszcza w moim pokoleniu - komentował aktor.