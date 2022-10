Agnieszka Chylińska: trasa koncertowa. Gdzie wystąpi? Gdzie można kupić bilety? Szczegóły obiegły media

Agnieszka Chylińska niedługo wyruszy w trasę koncertową. Ostatnie bilety trafiły do sprzedaży. Sprawdźcie, gdzie można je kupić.

Agnieszka Chylińska: trasa koncertowa

Agnieszka Chylińska przez dziesięć lat występowała z zespołem O.N.A. Potem związała się z grupą Chylińska, by ostatecznie skupić się na karierze solowej. Oprócz występów na scenie, gwiazda jest też jurorką w telewizyjnych konkursach talentów. Oceniała uczestników „Małych gigantów”, a także zasiada za stołem jurorskim „Mam Talent!”. Za tę ostatnią rolę dwukrotnie odebrała Telekamerę w kategorii „junior”. Piosenkarka aktywnie działa w mediach społecznościowych. Prowadzi m.in. konto na Instagramie, gdzie regularnie udostępnia nowe treści. Ostatnio właśnie tam podzieliła się filmikiem, w którym z przymrużeniem oka, pokazała, jak wyglądają u niej przygotowania do koncertów.

Ostatnie przygotowania do Trasy NEVER ENDING SORRY.

Rozwiń