Adam Buksa zaliczył "wejście smoka" do reprezentacji Polski. Czy to napastnik idealny do gry obok Roberta Lewandowskiego? Rafał Rusiecki

Adam Buksa i Robert Lewandowski w meczu eliminacji mistrzostw świata 2022 Polska - Albania Szymon Starnawski

Dwa mecze w pierwszej reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw świata 2022 i cztery bramki na koncie - taki jest bilans Adama Buksy w drużynie narodowej. Co prawda rywale nie byli z najwyższej półki, ale mimo to skuteczność jest dla napastnika czymś co buduje pewność siebie i pozycję. Czy Buksa to naturalny wybór piłkarza grającego obok Roberta Lewandowskiego?