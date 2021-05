500 plus za 9 miesięcy przed narodzeniem. Poseł Marek Rutka pyta ministerstwo o definicję dziecka: "To zróżnicowanie jest ideologiczne"

Do odpowiedzi odniósł się w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" poseł Marek Rutka. Jego zdaniem to zróżnicowanie w stosowaniu pojęcia dziecka ma charakter ideologiczny.

- Otrzymałem odpowiedzi na szereg moich interpelacji ws. zdefiniowania pojęcia "dziecko". Ono jest różnie definiowane w różnych aktach prawnych, raz od momentu poczęcia, a raz od momentu narodzin. Na użytek świadczenia 500 plus funkcjonuje ta definicja od momentu urodzin. Z odpowiedzi, które otrzymałem m.in. od minister rodziny, wynika, że jest to traktowanie dowolne. Widać tu absolutną niespójność. Równie dobrze moglibyśmy różnie definiować moment wejścia w dorosłość. To psucie prawa. W takiej rzeczywistości żyjemy, mam nadzieję, że będzie można to wyprostować, żeby obywatel miał jasność jakie definicje w polskim prawodawstwie obowiązują. To zróżnicowanie jest czysto ideologiczne. Tam gdzie władzy jest wygodnie stosuje ten lub inny sposób definicji. W ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka mowa o dziecku od poczęcia, w ustawie o świadczeniu 500 plus mowa o momencie narodzin - mówi nam poseł Marek Rutka.