Poseł Lewicy Marek Rutka: "Większych szkodników, niż Solidarna Polska, jeśli chodzi o demokrację i praworządność w Polsce, nie znam"

Lewica dogadała się z PiS i premierem Mateuszem Morawieckim. Panu, jak rozumiem, to się podoba? Nie wiem, czy można na to patrzeć w kategoriach podobania się bądź nie. Sytuacja jest bardzo skomplikowana. W grę wchodzi przyszłość Polaków oraz przyszłość Polski w Unii Europejskiej.

To jasne, ale mówimy o tym, że Lewica idzie na rękę PiS. Chciałbym posłużyć się porównaniem do planu Marshalla, który Stany Zjednoczone tuż po wojnie przygotowały dla zniszczonej pożogą wojenną Europy. Polska była uwzględniania w tym planie w początkowej fazie, ale kiedy zimna wojna weszła w ostrą fazę, a my w strefę wpływu Związku Radzieckiego, Polska została zmuszona do rezygnacji z tej pomocy. A miała być ona bardzo znaczna. Zaprzepaściliśmy wtedy swoją wielką szansę. Ale to była pożoga wojenna. Teraz też mamy pożogę, tylko związaną z koronawirusem. Też jest głęboki kryzys społeczny, zdrowotny i ekonomiczny. Fundusz zaplanowano na lata 2022 -2027. Mamy niepełne dwa lata, do kolejnych wyborów, kiedy Zjednoczona Prawica mogłaby te środki wydawać. A potem byłyby one dystrybuowane przez - miejmy nadzieję - nową władzę złożoną z dzisiejszej opozycji demokratycznej, w tym oczywiście Lewicy.

Nie boi się pan, że partia rządząca was ogra? I że te pieniądze będą po PiS-owsku wydawane? To dla nas ciągle znak zapytania, jak to zostanie formalnie w dokumentach sprecyzowane, zaparafowane i podpisane i jakie będą możliwości przestrzegania zapisów tego porozumienia. Ale wydaje mi się, że cała demokratyczna opozycja ma wspólnego przeciwnika. To oczywiście coraz mniej Zjednoczona Prawica, ale przede wszystkim Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. Zrobimy wszystko, żeby pokonać Solidarną Polskę tak, aby ona nie znalazła się już w następnej kadencji parlamentu.

Na razie Solidarna Polska jest pod progiem wyborczym. Ale to partia na prawej stronie najbardziej, według mnie, szkodliwa. To ona doprowadziła do kryzysu w sądownictwie, do tego, że mamy Trybunał Konstytucyjny działający niezgodnie z prawem. Większych szkodników, jeśli chodzi o demokrację i praworządność w Polsce, nie znam.

Naprawdę Lewica wierzy PiS?

Jestem zwolennikiem nieobrażania się na rzeczywistość. Zwłaszcza, kiedy nie można jej zmienić. Ponad 30 procent Polek i Polaków nadal popiera tę partię. Andrzej Duda został ponownie prezydentem. Taka jest polska rzeczywistość. Platforma co prawda mówi, że nie siada się z szulerem do gry. Ale proszę sobie przypomnieć, że to ona negocjowała z wicepremierem Jarosławem Gowinem z tego rządu w ubiegłym roku kwestie związane z wyborami prezydenckimi. To był ten sam stolik. Może warto zachować odrobinę krytycyzmu wobec siebie i nie potępiać w czambuł postępowania Lewicy. Co jest istotne, na wniosek Lewicy pan premier przyszedł. Bo jest trochę bez wyjścia. W polityce zawsze jest jakieś wyjście. A może chodzi o to, że Lewica boi się przyspieszonych wyborów. Myślę, że najbardziej przyspieszonych wyborów boją się dwie partie: PiS i Koalicja Obywatelska, która z drugiego miejsca musiała przesunąć się na trzecie, ponieważ wyprzedził ją Szymon Hołownia. Warto pamiętać, że aby wybory się odbyły wcześniej, za tym wnioskiem musi się opowiedzieć dwie trzecie posłów i posłanek. Nie jestem pewny, czy wszyscy posłowie PiS podnieśliby rękę za przyspieszeniem. A poza tym te wybory musi zarządzić prezydent Duda. I w takiej rzeczywistości musimy się poruszać. Czy to się komuś podoba czy nie.

Nie boi się pan, że kiedyś będą o was mówić - przepraszam za określenie - pożyteczni idioci? Jeszcze nie odbyło się wewnątrz klubowa dyskusja nad tym, jak będziemy głosować nad Krajowym Planem Odbudowy. Musimy poznać szczegóły tego wtorkowego porozumienia i wtedy zostaną podjęte wiążące decyzje. My na razie przedstawiliśmy sześć warunków, które muszą być zapisane. I mam nadzieję, że jak premier polskiego rządu podpisze ten dokument, to on będzie wiążący.

Jest pan, jak rozumiem, dobrej myśli... Jestem optymistycznym realistą. Każda sytuacja, w której wyciągamy cegiełkę z tego muru coraz mniej Zjednoczonej Prawicy jest dla mnie dobra. A my tę cegiełkę, która nazywa się Zbigniew Ziobro wyciągamy. I mam nadzieję, że ten mur wcześniej czy później się zawali. Chciałbym, żeby to się stało jak najszybciej.

