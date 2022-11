4944,79 zł brutto wypłacane co miesiąc do emerytury. Sprawdź, kto otrzymuje to świadczenie

Wysokość tzw. świadczenia honorowego dla stulatków zależy od kwoty bazowej ustalonej w danym roku. Stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni, pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Świadczenie honorowe jest ustalane corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Od 1 marca 2022 r. do końca lutego 2023 r. jest to 4944,79 zł brutto. Co ważne, raz przyznana stulatkowi dodatkowa emerytura nie ulega zmianie i jest wypłacana jest do końca życia w tej samej wysokości, nie podlega waloryzacji.

Świadczenie dla stulatków jest dodatkową kwotą wypłacaną razem z ich emeryturą. Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS, nie muszą składać żadnego wniosku, aby dostać świadczenie - ZUS sam załatwia wszystkie formalności (wypłaty dla stulatków realizuje też KRUS, zakłady emerytalne MSWiA i MON). Świadczenie przysługuje również osobom, które nie pobierają emerytur z ZUS lub innego organu emerytalnego. W takiej sytuacji wymagane jest złożenie wniosku do ZUS.

W 2020 r. pomorskie placówki ZUS wypłacały 161 świadczeń honorowych dla stulatków. W gdańskim oddziale było ich 133, zaś w słupskim 28.