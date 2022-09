Mural z wizerunkiem Ani Przybylskiej w Gdyni uroczyście odsłonięty. Gdzie się znajduje? Jak wygląda? Kto pojawił się na otwarciu? Zdjęcia

Mural Ani Przybylskiej w Gdyni uroczyście otwarty. Gdzie się znajduje?

Ania Przybylska była bardzo związana z Gdynią. To tutaj przyszła na świat, uczyła się, mieszkała oraz wychowywała dzieci. I to właśnie tu postanowiono upamiętnić aktorkę — powstał mural, który stworzyła profesjonalna firma. Od niedawna zdobi on ścianę IX LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, znajdującego się w Gdyni przy ul. Orłowskiej 57.

Miejsce to wybrano nieprzypadkowo. Anna Przybylska była związana z tą szkołą.