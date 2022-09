47. Festiwal Filmowy Gdynia. "Głupcy" tylko dla odważnych? Rozmawiamy z Tomaszem Wasilewskim i Łukaszem Simlatem

Głupcy - Tomasz Wasilewski. Reżyser i scenarzysta

Wasilewski to reżyser i scenarzysta filmu "Głupcy". To produkcja, na której widz mierzy się z trudnymi tematami i ma szansę zajrzeć w głąb siebie.

Zapytaliśmy reżysera, jak powrócić do "normalności" po dniu pełnym trudnych scen. Wasilewski opowiada również, na jakich emocjach najbardziej mu zależało i dlaczego warto zmierzyć się z "Głupcami", aby odnaleźć siebie.

Zobacz wywiad wideo.