40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Profesor Wojciech Polak: Musimy nadal być solidarni i kochać Polskę

- Spotkaliśmy się tutaj w tę noc, noc, której nawet jeżeli nie pamiętamy, bo nie było nas wówczas na świecie, to i tak obecna jest w naszej pamięci dzięki relacjom naszych ojców czy dziadków - mówił profesor Wojciech Polak, wiceprzewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. - W trakcie tych grudniowych dni byłem tutaj w Stoczni Gdańskiej. Widziałem, co się dzieje, byłem świadkiem tych zdarzeń. 16 grudnia walczyłem pomiędzy Zieleniakiem a Dworcem PKP. To była między innymi walka o pomnik, ten pomnik, który znajduje się za nami. Nie da się opisać tego, co się wówczas działo, ale łączyła nas wszystkich Solidarność. Na torach, które się nieopodal nas znajdują dziewczęta ładowały w torby kamienie, którymi rzucaliśmy w zomowców. Oni natomiast strzelali do ludzi petardami z takiej grubej masy plastycznej. Widziałem ludzi zalanych krwią. Tu, na tym placu działy się rzeczy straszne.