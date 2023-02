3-miesięczna Gaja ze Straszyna ma wadę serca. Trwa zbiórka na operację dziewczynki. Rodzice proszą o pomoc

Gaja ze Straszyna walczy o życie

Waleczne serduszko Gai kryje wiele wad: ubytek międzykomorowy, zwężenie drogi odpływu prawej komory i zastawki płucnej, hipoplazja pierścienia i pnia płucnego, podwójny łuk aorty, brak tętnicy płucnej lewej. Tak wiele wad w maleńkim serduszku – to bez operacji skazuje Gaję na śmierć! Rodzice mają zaledwie 3 miesiące, by zebrać środki na operację. Z każdym dniem jej serduszko słabnie… Błagają o pomoc, by nie ucichło na zawsze!