34. Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce. Film o Annie Przybylskiej - "Ania" zaprezentowany w Chicago i Nowym Jorku. Reżyser ujawnił szczegóły

Ania Przybylska została bohaterką filmu dokumentalnego "Ania", za którego reżyserię odpowiadali Krystian Kuczkowski i Michał Bandurski. Pierwszy z panów zdradził nam m.in., ile trwało przygotowanie produkcji.

- Sama produkcja trwała 1,5 roku. Chwilę dłużej trwał proces dochodzenia do tego, aby pozyskać zgodę rodziny. Po raz pierwszy zgłosiliśmy się do niej 7 lat temu i wtedy nie udało się tej zgody uzyskać. Gromadziliśmy jednak materiały i przygotowywaliśmy się do produkcji, wierząc, że ona kiedyś powstanie. Ta konsekwencja się opłaciła. W końcu zdobyliśmy zaufanie rodziny. Bliscy Ani zobaczyli materiały o Krzysztofie Krawczyku i Maryli Rodowicz. Skoro widzieli, że zrobiliśmy rzecz wartościową, to był argument za tym, by nam zaufać, bo wiedzieli, że zrobimy rzecz wartościową.