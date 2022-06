31 zawodników na pierwszym treningu Arki. Na początek przygotowania na własnych obiektach

Na pierwszym treningu Arki trener Ryszard Tarasiewicz miał do dyspozycji 31 zawodników. Z nowo pozyskanych obecni byli Adrian Purzycki i Przemysław Stolc, z kolei Marcel Ziemann do drużyny dołączy w piątek.

Część zawodników z różnych przyczyn dołączy do zespołu w kolejnych dniach. Mateusz Stępień otrzymał wolne do 20 czerwca, a Jakub Staniszewski, który grał podczas mistrzostw Europy do lat 17 rozpocznie treningi od 1 lipca.

Oprócz zawodników z kadry pierwszej drużyny na pierwszych zajęciach pojawiło się sporo młodzieży, która dopiero co wywalczyła wicemistrzostwo Polski w Centralnej Lidze Juniorów.

Przypomnijmy, że Arka wyjedzie na obóz do Gniewina 28 czerwca i będzie tam przebywać do 8 lipca. Tam też rozegrane zostaną trzy mecze sparingowe: z Wisłą Płock, Radomiakiem Radom i Chojniczanką Chojnice. Wcześniej, na własnych obiektach, żółto-niebiescy zagrają kontrolnie z Radunią Stężyca i Olimpią Elbląg.

Kadra Arki na pierwszym treningu:

Bramkarze: Kacper Krzepisz, Daniel Kajzer, Michał Molenda, Filip Gołoś.