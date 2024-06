30-letnia oszustka zatrzymana przez policjantów z Kościerzyny! Wysyłała paczki, których nikt nie zamawiał

- Długa praca operacyjna kościerskich kryminalnych doprowadziła do zatrzymania 30-letniej mieszkanki powiatu kościerskiego, która oszukiwała przedsiębiorców - informuje Piotr Kwidziński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. - Policjanci ustalili, że kobieta prowadząc butik wysyłała ubrania za pobraniem do bardzo wielu sklepów i hurtowni odzieżowych, które nie zamawiały od niej żadnego towaru, przez co wprowadzała je w błąd i wyłudzała pieniądze.