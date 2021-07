27. Bieg św. Dominika – Festiwal Biegowy 2021. Zawody w pięciu odrębnych konkurencjach od 1200 metrów do 10 km

- Marszobieg wystartuje w centrum Długiego Targu. Do udziału w prologu zapraszamy wszystkich chętnych bez względu na wiek: rodziców z dziećmi, młodzież i starszych. Wspieramy cel charytatywny wskazany przez Radio Gdańsk. Uczestnicy wystąpią w czerwonych koszulkach - zachęca Stanisław Lange , dyrektor imprezy, członek zarządu KL Lechia Gdańsk.

Organizatorzy Biegu św. Dominika, który od 1994 roku jest sportową częścią wielkiego Jarmarku św. Dominika, zapraszają amatorów do udziału w bezpłatnym prologu zawodów "Goń św. Dominika".

Marszobieg dla całych rodzin na trasie liczącej 1200 metrów, a może większy wysiłek na dystansie 5 km? Teraz każdy ma do wyboru coś, w czym będzie czuł się najlepiej. W sobotę, 7 sierpnia na Długim Targu w Gdańsku zaroi się od biegaczy. Miłośnicy aktywnego spędzania czasu będą rywalizować na przepięknych uliczkach miasta, w sąsiedztwie Drogi Królewskiej.

W prologu nie obowiązują opłaty startowe, a elektroniczne zapisy uczestników potrwają do 4 sierpnia 2021 r. Informacje i zapisy przez formularz na stronie www.biegdominika.com Pierwszych 500 zapisanych osób otrzyma bezpłatnie przed startem pamiątkową koszulkę, w której są zobowiązani wystąpić w zawodach. Wśród wszystkich uczestników, którzy wypełnią karty startu losowane będą nagrody. Amatorów mobilizować będą byli mistrzowie Polski w maratonie, czyli prof. Wojciech Ratkowski i Radosław Dudycz.

Przy potwierdzonej wpłacie na konto organizatora do 30 lipca 2021 roku opłata startowa na bieg kobiet na 5 km (Lotto Cup) oraz bieg mężczyzn na 5 km (Energa Cup) wynosić będzie 60 złotych. Od 31 lipca opłata ta wzrośnie do 80 złotych. W obu przypadkach obowiązują limity miejsc, po 250 na bieg kobiet i mężczyzn. To wynik rozporządzenia rządowego w związku z pandemią koronawirusa.