"1945-2022. Dzieje krzyża na Westerplatte". Wystawa w kościele św. Brygidy w 40. rocznicę przywrócenia krzyża na Westerplatte

Dyrektor zapytany o powrót krzyża na Westerplatte odpowiedział:

- W momencie, gdy mogliśmy przystąpić do prac realizacyjnych związanych z budową nowego cmentarza wojennego na Westerplatte, wszystkie krzyże i elementy poprzedniego upamiętnienia zostały zdemontowane, przewiezione i zdeponowane na terenie Muzeum II Wojny Światowej w siedzibie głównej. Gdy nastąpi inauguracja nowego cmentarza, która jest zaplanowana na 1 września 2022 roku, krzyż główny powróci na swoje miejsce, natomiast krzyże, które wcześniej upamiętniały, będą przechowywane i będą udostępnione na terenie nowego Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku. To ważne elementy polskiej pamięci historycznej i znaki czasów minionych, stąd też chcemy zadbać o to, żeby nie uległy zniszczeniu, tak jak zadbaliśmy o to w minionym roku.