15 tys. zł poręczenia majątkowego, dozór policyjny - tak skończyła się jazda 29-latki

Zatrzymanie 29-latki - kierowca z cofniętymi uprawnieniami

Po przejechaniu kilkuset metrów, popełniając szereg wykroczeń po drodze, citroen uderzył w ogrodzenie jednej z posesji. Jak się okazało kierująca nim 29-letnia mieszkanka naszego powiatu przewoziła ze sobą substancje odurzające, m.in. marihuanę i amfetaminę. Sama z kolei miała cofnięte uprawnienia do kierowania.

W środę 2 lutego, przed godz. 14, w Mezowie policjanci z kartuskiej drogówki chcieli zatrzymać do kontroli przejeżdżającego citroena. Niestety kierowca pojazdu był odmiennego zdania i pomimo wydanych poleceń, a także sygnałów świetlnych i dźwiękowych, samochód jechał dalej. A jazda była to daleka od przepisowej...

Kierująca pojazd citroen zatrzymana - znaleziono amfetaminę i marihuanę

- Mundurowi zatrzymali 29-latkę i przewieźli do komendy. Następnego dnia rano kryminalni udali się do miejsca zamieszkania kobiety, gdzie również znaleźli substancje odurzające - podaje st. post. Aldona Domaszk , oficer prasowy KPP w Kartuzach.

Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ok. 155 g amfetaminy (czyli do 393 porcji handlowych) i ok. 30 g marihuany (65 porcji).