Życzenia na Dzień Ojca 23.06.2021. Piękne wierszyki na Dzień Taty. Śmieszne wierszyki, poważne i krótkie życzenia na SMS, kartkę!

Tak bardzo Cię kocham... Dziękuję Ci za Twój uśmiech, który ogrzewa mnie w różnych chwilach życia, a najbardziej dziękuję Ci za to, że jesteś.

*** Dziś Twój dzień więc Ci składam to co chcesz. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i wypełniaj rolę ojca. Może czasem kłopot masz, ale zawsze wszystko gra i dlatego kocham cię!

Dla Tatusia dzięcioł stuka, ryczy krowa, brzęczy mucha, osioł skacze aż do nieba, zawsze Tatę kochać trzeba!

*** Kochany Tatusiu ja dziś życzenia chcę ci złożyć, mały bukiecik podarować i miłość w mym sercu do Ciebie zachować. I życzę Ci dużo wspaniałej radości, byś żył dziś i zawsze w dobrej miłości. Właśnie w tej chwili cieszę się z tego, że życzyć Ci mogę wszystkiego dobrego.

Tatusiowi Drogiemu Zawsze uśmiechniętemu Dużo życzymy radości I dni pełnych miłości Szczęściem wypełnionych chwil A do pracy... ...dużo sił!

*** Dużo życzyć chciałbym cały, Ale jestem bardzo mały, Dam buziaka szczerze za to, zamiast życzeń przyjmij go Tato.

*** Dzisiaj Dzień Taty ! Mojego Taty ! I wszystkich Ojców na świecie ! Niosę dla Taty z ogródka kwiaty... Zarzucę Tacie na szyję ciepłe ręce... Powiem do ucha : Tatku, posłuchaj... Chcę Cię uściskać... nic więcej...

*** Wielu chwil radości, aby każdy dzień był dla Ciebie przygodą i powodem do dumy.

WIERSZYKI DLA TATY NA DZIEŃ OJCA

Drogi Tatusiu - najlepszy na świecie,

który mnie kochasz w zimie i w lecie,

jesienią, wiosną, w niezmiennej trosce,

w szczęśliwym domu - jak w raju rosnę

za Twoją dobroć dzisiaj dziękuję,

zdrowia, łask Bożych, szczęścia winszuję.

Bezpiecznej jazdy, spełnienia marzeń,

pięknych urlopów i na zawsze razem!

ŻYCZENIA NA DZIEŃ TATY 2017

Tatusiu kochany,

my z serca Ci składamy:

Zdrowia, sił i codziennej radości,

żadnych problemów ze stawami kości.

Obyś miał zawsze spokojną głowę,

do nas - dziewczyn nerwy stalowe.

Cierpliwość świętą!

Rękę nie ciężką!

Spokojnego ducha,

kiedy trwa zawierucha.

Niech Ci płyną jak najmilej

życia trudne chwile,

w dzień dzisiejszy Tatku miły,

tego my

córeczki Ci życzymy!

ŻYCZENIA NA DZIEŃ OJCA, KRÓTKIE ŻYCZENIA DLA TATY, TRADYCYJNE ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA TATY. 23 czerwca przypada Dzień Ojca. 123RF

ŻYCZENIA NA DZIEŃ TATY 2021

Zdrowia, pomyślności, błogosławieństw z Nieba abyś miał Tato wszystko, co Ci trzeba!