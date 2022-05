Życzenia na Dzień Mamy, 26.05.2022 roku. Piękne życzenia na 26 maja. Poruszające wierszyki, kartki, życzenia SMS na Dzień Matki 2022

Życzenia na Dzień Matki. Czekamy na Wasze śmieszne historyjki!

Przyślij na Facebooku lub na adres [email protected]

Życzenia na Dzień Matki 2022 - tego dnia nie można o nich zapomnieć[/sc]

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,

Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,

Za to, że dni moje tęczą malujesz

dziś Mamo z całego serca Ci dziękuję!

Kochana Mamo!

Niech ten radosny dzień

na zawsze Twe troski odsunie w cień.

Niech się śmieje do Ciebie świat,

blaskiem szczęśliwych i długich lat!



Życzenia na Dzień Matki