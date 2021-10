Życie w bloku to piekło na ziemi? Wiercenie, głośny seks, imprezy... Sąsiedzi potrafią zaleźć za skórę! [MEMY]

Ale przecież życie w bloku to nie tylko atrakcje dźwiękowe, ale także np. zapachowe czy wizualne. Nie ma to jak sąsiad, która wystawia śmieci za drzwi, prawda? Wszystko w myśl zasady, że nie chce, żeby mu śmierdziały w mieszkaniu, ale na klatce już może. No i nie zapominajmy o miłośnikach smażonej cebuli, która do nieszczęśników dociera np. kanałami wentylacyjnymi.