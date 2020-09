Zwolnienia w budżetówce? Na liście m.in. ZUS i NFZ. Związkowcy: Zadania nie będą realizowane w terminie, przez brak ludzi

- Zatrudnienie w wielu obszarach jest zagrożone zwolnieniami w tym m.in. administracja rządowa kontrola państwowa i ochrona prawa, jednostki budżetowe czy pracownicy ZUS. Ale tak naprawdę wszystkie grupy budżetowe są zagrożone. Zapisy tzw. tarczy 2.0, czy następnych tarcz, mogą spowodować, że co piąty pracownik może stracić pracę i do tego na gorszych warunkach. To nie wszystko. Wobec pozostałych możliwe będzie wprowadzenie niższego wynagrodzenia czy pozbawienie lub ograniczenie praw pracowniczych. Zwolnienia urzędników doprowadzą do tego, że zadania należące do administracji publicznej nie będą realizowane w terminie i to nie z winy pracowników, a z powodu ich braku. Nie ma naszej zgody na jakiekolwiek ruchy kadrowe związane z ewentualnymi zwolnieniami – twierdzi Adam Liszczewski, przewodniczący rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych województwa pomorskiego.