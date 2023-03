Zwierzęta złapane w fotopułapki! Leśnicy publikują w internecie fotografie niedostępnego na co dzień świata przyrody

Co robią zwierzęta po zmroku albo gdy nie ma ludzi dookoła? Gdzie w upalne dni szukają ochłody? Jak radzą sobie z drapieżnikami? Jak się kąpią i bawią? Gdzie odpoczywają? Wszystko to możemy zobaczyć dzięki fotopułapkom montowanym w lasach przez leśników i pasjonatów przyrody.

Czym są fotopułapki? Jak się robi zdjęcia zwierzętom w lesie?

Fotopułapka lub kamera leśna służy do obserwacji wybranej części obszaru. Sprzęt posiada czujnik ruchu. Po zamontowaniu fotopułapki w wybranym miejscu urządzenie pozostanie w uśpieniu aż do momentu wykrycia ruchu. Wówczas samodzielnie zacznie robić zdjęcia, kręcić filmy lub wykonywać te dwie czynności jednocześnie. By zaobserwować zwierzęta, trzeba dokładnie przemyśleć, w jakim miejscu umieścić fotopułapkę. Przed jej montażem warto dokładnie obejrzeć teren, by sprawdzić, czy zwierzęta tam przebywają. Często, dzięki fotopułapkom leśniczy są w stanie złapać kłusowników, podpalaczy czy złodziei drzewa.