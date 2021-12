Zostań św. Mikołajem. Już po raz ósmy przekazaliśmy prezenty dzieciom z sopockiego Domu Dziecka

Z pewnością każdy z nas coś potrzebuje, ale czy to jest powód, aby nie podzielić się z tymi, którzy mają jeszcze mniej niż my? Całe szczęście, że w okresie przedświątecznym chęć dzielenia się rośnie w ludziach. Taka jest po prostu magia nadchodzących świąt.

Właśnie teraz organizowane są w sklepach i nie tylko zbiórki żywności - kilogram mąki czy cukru, paczka ciastek, cukierki na choinkę. Nieważne, ile przeznaczymy dla innych: dajemy tyle, ile możemy. W każdej miejscowości były organizowane wigilie dla osób samotnych, chorych, bez domu. Jak będzie teraz gdy ponownie covid zaatakował? Nie wiemy, ale jedno wiadomo na pewno, że jest to czas kiedy każdy powinien dostać odrobinę ciepła od drugiego człowieka.

W przedświąteczną pomoc włączyliśmy się i my, w ramach naszej akcji „Zostań św. Mikołajem”. Już po raz ośmy św. Mikołaj wraz z pomocnikami spotkał się z podopiecznymi sopockiego Domu Dziecka „Na Wzgórzu”. Co prawda do bezpośredniego spotkania nie doszło, bowiem mikołajki są ponownie naznaczone pandemią. Jednak w poniedziałek, 6 grudnia przyjechaliśmy do dzieci i obdarowaliśmy je upominkami.