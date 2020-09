Zobacz na co stać 15-letnią ekstremalną pływaczkę z Rumi

- Jest duże prawdopodobieństwo, że pokonując ten dystans w wieku 15 lat stałam się najmłodszą osobą, która to zrobiła. Jeśli wiecie coś na ten temat dajcie znać - apeluje Karolina.

Młodziutka pływaczka z Rumi dokonała rzeczy nieosiągalnej dla większości swoich rówieśników. I potrafi o tym w sposób interesujący opowiadać.

- Nie powiem, że było kolorowo, bo nie było. W czasie tych prawie pięciu i pół godziny zmagałam się nie tylko ze zmęczeniem ale także z dużą różnicą temperatury wody. Na trasie Gdynia-Hel, wynosiła ona 19.8o C -18.3o C, co dało się bardzo odczuć w wodzie zwłaszcza, że płynęłam bez pianki. Był również dosyć mocny wiatr. Od początku nie byłam pewna czy dopłynę gdyż nigdy wcześniej nie zmierzyłam się z tak długim dystansem, nawet w basenie gdzie warunki są o wiele lepsze. Kryzys przyszedł szybko bo już po 3km, ponieważ woda była zimna i czułam, że marznę a do drugiego brzegu nadal było bardzo daleko. Warunki wraz z tym jak zaczęłam widzieć już wyraźnie plażę w Helu, czyli około 4 km przed końcem trasy, zaczęły się zdecydowanie pogarszać. Ale co by nie mówić: zrobiłam to i dopłynęłam z Gdyni na plażę w Helu - relacjonuje „Dziennikowi Bałtyckiemu” Karolina Szalast. - Płynąc wykonałam około 16000 ruchów rękoma, a każdy był cegiełką w sprawie dla, której postanowiłam to zrobić - dodaje.