Zniżkowa propozycja siatkarzy Trefla Gdańsk. Im więcej osób przyjedzie na Skrą Bełchatów, tym większy będzie rabat z Zaksą Kędzierzyn-Koźle

Frekwencja na meczu Trefl Gdańsk - Skra Bełchatów wpłynie na zniżkę

Trefl Gdańsk ma dla swoich kibiców noworoczne wyzwanie. Gdańszczanie w styczniu rozgrywają w Ergo Arenie dwa topowe starcia – w sobotę, 7 stycznia o godz. 17.30 z PGE Skrą Bełchatów – oraz w czwartek, 19 stycznia również o 17.30 z Grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Wynikiem frekwencyjnym w pierwszym z tych meczów kibice mogą powalczyć oni o zniżkę na bilety na drugie starcie.

- Nie stosowaliśmy jeszcze takiej formy promocji i mamy nadzieję, że zmobilizuje ona te osoby, które się wahały, czy przyjść do Ergo Areny i przeżywać emocje na żywo. Do meczu z PGE Skrą jest jeszcze tydzień, a już otworzyliśmy wyższą kondygnację trybun, więc cieszymy się, że sobotnia data i krótki, świąteczno-noworoczny oddech w ligowym terminarzu sprzyjają zainteresowaniu tym wydarzeniem. Spotkania z PGE Skrą zawsze są wyjątkowe, w Ergo Arenie towarzyszy im ponadprzeciętna frekwencja i są to po prostu takie mecze, w których warto uczestniczyć. Mamy nadzieję, że noworoczne wyzwanie dla kibiców będzie sprzyjać jeszcze lepszemu wynikowi na trybunach i wspólnie z tysiącami kibiców stworzymy siatkarskie święto – mówi Justyna Gdowska, kierownik marketingu i komunikacji Trefla Gdańsk.