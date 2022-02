Znane nazwiska u gdańskich IV-ligowców. Gedania i Jaguar Gdańsk wzmacniają się przed walką o III ligę

Adam Duda wzmocnił Gedanię 1922

Wielkie powroty do Gdańska. Tak można określić to, co dzieje się w ostatnich miesiącach w pomorskiej IV lidze. We wtorek, 15 lutego 2022 roku Gedania 1922 pochwaliła się pozyskaniem nowego zawodnika - Adama Dudy. 30-letni napastnik jest wychowankiem Lechii Gdańsk, w której w latach 2012-2014 zanotował 26 meczów w ekstraklasie i zdobył 5 bramek. Później grał jeszcze w Chojniczance Chojnice i Widzewie Łódź, ale na najwyższy poziom krajowy nie wrócił.

Adam Duda będzie pomagał Gedanii 1922 awansować do III ligi. Doświadczony piłkarz na zasadzie transferu definitywnego przenosi się z Akademii Sportowej Pomorze.

W Gedanii 1922 Duda spotka się z dobrze sobie znanym z czasów ekstraklasowej Lechii 28-letnim pomocnikiem Wojciechem Zyską. Obu zna także inny, niesamowicie doświadczony obrońca - 39-letni Krzysztof Bąk. To zawodnik, który na koncie ma 166 meczów w ekstraklasie, a w ostatnich sezonach był podporą defensywy Bytovii Bytów.