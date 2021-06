Zmarł pies odebrany byłemu senatorowi Waldemarowi B. Polityk ma już zarzuty za znęcanie się nad innym psem

Przywiązał psa do samochodu i odjechał. Były senator PiS z zarzutami

Przypomnijmy, że w kwietniu 2021 r. Waldemar B. były senator PiS z powiatu kościerskiego został oskarżony o znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Jego działania polegały na tym, że przywiązał zwierzę sznurkiem do auta i ciągnął. Pies nie przeżył, a policja zabezpieczyła jego truchło. Byłemu snatorowi odebrano także innego psa, był to Hazar, który trafił do schroniska w Kościerzynie.