Zmarł Jerzy Kiedrowski, wybitny działacz kaszubski

Oto miejsca idealne na jednodniową wycieczkę na Pomorzu! Atrakcje turystyczne na świeżym powietrzu. Tu warto udać się na krótki wyjazd

Pomorze to jeden z najczęściej odwiedzanych regionów turystycznych w Polsce. Podróżujących przyciągają tutaj złote plaże, bogata oferta wydarzeń kulturowo-rozrywkowych, a także wiele atrakcji turystycznych! Jeśli mowa o tych ostatnich to zarówno dla starszych, jak i młodszych coś się znajdzie. Tym razem postanowiliśmy sprawdzić, jakie atrakcje na świeżym powietrzu znajdziemy na Pomorzu. W trakcie poszukiwań okazało się, że w regionie znajduje się kilkadziesiąt rodzinnych atrakcji i jeszcze więcej możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Lubicie długie spacery i wycieczki rowerowe? A może chcielibyście nieco się rozerwać w pobliżu natury? Mamy coś dla Was! Oto nasze TOP 15 atrakcji na świeżym powietrzu w województwie pomorskim!