Zlot Food Trucków (05-07.09.2022). Street food opanował parking przy Kauflandzie w Wejherowie | ZDJĘCIA

Wejherowo. Food trucki zagościły na ulicach miasta. Co można zjeść?

Kulinarne miasteczko stanęło na parkingu przy Kauflandzie w Wejherowie. Food trucki będą karmić mieszkańców przez trzy dni, od 5 do 7 sierpnia. W piknikowej atmosferze będzie można spróbować dań z co najmniej czterech kontynentów.

FOOD TRUCKI W WEJHEROWIE 05.08.2022 - 07.08.2022

LISTA FOOD TRUCKÓW:

Czym są food trucki?

To restauracje w wersji mini, w samochodzie lub gastronomicznej przyczepce. Ich twórcy to osoby z pasją, które dbają o świeże składniki i ich staranny dobór. Dania przygotowywane są na miejscu. Choć niektórym osobom food trucki wciąż kojarzą się z samochodami gastronomicznymi z lat 80. i 90., to wystawcy biorący udział w Festiwalu Smaków Food Trucków, prezentują zupełnie nową jakość.

ZOBACZ TEŻ: Rumia. XXVIII Jarmark Kaszubski już w niedzielę (07.08.2022). Atrakcji jak zwykle nie zabraknie | PROGRAM