Złodziej ukradł auto należące do Urzędu Gminy Stara Kiszewa! Samochodem przewożono niepełnosprawnych

- Złodziej zapewne liczył, że o kradzieży dowiemy się dopiero w poniedziałek, ale tak się zdarzyło, że pracownik Gminnej Hali Sportowej, jadąc swoim samochodem, zauważył gminne auto wyjeżdżające sprzed urzędu i zastanowiło go, jak to jest możliwe, skoro on ma kluczyki od tego samochodu. Dlatego też natychmiast mogliśmy poinformować policję o kradzieży - mówi Marian Pick, wójt Starej Kiszewy.