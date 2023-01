Zima odpuszcza, więc w styczniu nieoczekiwanie wznowilo rekultywację Jeziora Karczemnego w Kartuzach | ZDJĘCIA

W połowie grudnia 2022 konieczne było przerwanie prac trwających na Jeziorze Karczemnym. Akwen pokrył lód, co uniemożliwiło pracę refulera. Zima jednak w ostatnich dniach bardziej przypomina jesień, stąd działania można było wznowić już na początku stycznia 2023.

Zanim rozpoczęto proces refulacji, przeprowadzono jeszcze próby szczelności rurociągu, biegnącego przez jeziora Klasztorne Małe i Klasztorne Duże.

- To konieczne, by uniknąć przedostania się ładunku refulatu do ich wód. Do przyjęcia wydobytych osadów przygotowana jest również gminna oczyszczalnia ścieków, zarządzana przez Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - informuje Urząd Miejski w Kartuzach.