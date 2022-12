Zespół Szkół w Tuchomiu zorganizował kiermasz i zebrał zawrotną kwotę na pomoc Ukrainie. Takiej sytuacji nikt się nie spodziewał

W Zespole Szkół w Tuchomiu nikt nikogo nie musiał przekonywać do „Słodkiego poniedziałku”. Taką nazwę bowiem miała akcja sprzedaży ciast i ciasteczek podczas przerw w lekcjach.

- To był pomysł społeczności szkolnej z samorządem uczniowskim i opiekunem Wioletą Wnuk Lipińską na czele. W szkole mamy bowiem 15 uczniów z Ukrainy. Wszyscy jesteśmy świadomi tego, co się dzieje. Tak naprawdę liczyliśmy na to, że kupimy przybory szkolne, może wystarczy na dwa powerbanki i elementy garderoby, jak czapki, szaliki oraz rękawiczki. Rozmawiamy bowiem z rodzicami naszych uczniów z Ukrainy i wiemy, że to są właśnie najpotrzebniejsze rzeczy. Największy problem jest z naładowaniem telefonu na froncie i zadzwonieniem do rodziny. Jeśli nasze mamy długo nie mają kontaktu ze swoimi rodzinami walczącymi na froncie, bardzo się boją że zginęli - powiedział dyrektor szkoły Lucyna Błaż.