Zdunek Wybrzeże Gdańsk zawodzi drużynowo, ale i indywidualnie. Kto jest największym rozczarowaniem pierwszej rundy sezonu?

Z dużym niepokojem należy odbierać wyniki niektórych zawodników Wybrzeża w sezonie 2022. Nie bez powodu gdańszczanie zajmują ostatnie miejsce w lidze i wygrali zaledwie jedno spotkanie.

Trudno mieć pretensje do młodzieżowców. Fantastycznym wzmocnieniem jest Timo Lahti, po katastrofalnym początku ewidentnie przebudził się Rasmus Jensen. Ale to tyle z pozytywów. Najlepszym podsumowaniem obecnej formy zawodników był mecz w Łodzi, gdy punktował w zasadzie tylko wspomniany duet fińsko-duński. Zawiódł nawet Jakub Jamróg, który miał być krajowym liderem, a tymczasem coraz częściej zdarzają mu się wpadki.

Jamróg to jedno. Do niego trudno mieć pretensje za całokształt. Po drugiej stronie są Adrian Gała i Wiktor Trofimow. Oni w Łodzi nie potrafili wyprzedzić ani jednego rywala. Wyglądali jak dzieci we mgle.

Tu należy zadać sobie pytanie - co jest tego przyczyną? Potrafią jeździć, co już niejednokrotnie udowodnili. Kiepska sfera mentalna? Kłopoty sprzętowe? A może po prostu słabsza forma?

Olbrzymia wyrwa w składzie

Doskonale pamiętamy Michała Gruchalskiego z poprzedniego sezonu. Był to obiecujący zawodnik, jednak kompletnie nie poradził sobie z presją w Gdańsku i poza jednym, może dwoma meczami był po prostu tragiczny na torze. A przecież miał być siłą Wybrzeża na pozycji U-24. Wydawać by się mogło, że zamiana na Trofimowa jest strzałem w dziesiątkę. No bo Trofimow nieźle zaczął, na inaugurację przywiózł dwucyfrówkę, potem też nie było tragedii, ale od meczu w Zielonej Górze zaczęło się dziać z nim coś złego.