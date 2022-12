Zdunek Wybrzeże Gdańsk z licencją nadzorowaną na sezon 2023. To nie koniec problemów gdańszczan

Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to w większości przypadków chodzi o pieniądze. Tym razem mowa o kwocie ok. 60 tys. złotych, które Wybrzeże było winne dwóm młodym zawodnikom, a kluby ubiegające się o licencję na kolejny sezon nie mogą mieć zaległości na dzień 31 października, więc przed otwarciem okna transferowego. W związku z tym w ocenie PZM Wybrzeże było klubem niewypłacalnym, stąd decyzja o odmowie przyznania licencji w pierwszym terminie. Gdańszczanie pokpili sprawę i - mówiąc kolokwialnie - nie popisali się przygotowując wniosek licencyjny.

W dalszym ciągu na resztę pieniędzy czeka Jakub Jamróg, natomiast w tym przypadku decyzję podejmie trybunał PZM, gdzie zawodnik skierował sprawę. Wybrzeże ukarało bowiem swojego byłego zawodnika grzywną (ok. 50 tys. złotych) za niesatysfakcjonujące wyniki. Teoretycznie miało do tego prawo, bo tak stanowi regulamin, choć trudno powiedzieć, by miało to wiele wspólnego z tzw. ludzkim podejściem. Nie wiadomo jak sprawa się zakończy. Jeśli Wybrzeże przegra, będzie musiało zapłacić.