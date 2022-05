Zdunek Wybrzeże Gdańsk - ROW Rybnik. Przed gdańskim zespołem kolejny mecz o życie. W przełamaniu ma przeszkodzić wychowanek klubu

Rybniczanie w ostatnim meczu pokazali jednak, że są mocni. Nie da się bowiem inaczej odczytać ich występu w Bydgoszczy, który zakończył się remisem 45:45. Dla przypomnienia, na tym samym torze Wybrzeże przegrało 38:52, co już o czymś świadczy.

Co ciekawe, kluczowa może okazać się w niedzielę postawa... Krystiana Pieszczka, a więc wychowanka Wybrzeża, który przed sezonem odszedł do zespołu z Rybnika. Tor w Gdańsku zna doskonale, ścigał się tu przez parę sezonów i będzie chciał zrobić wszystko, by to ROW zgarnął komplet punktów.

Kolejną ciekawostką jest Nicolai Klindt. Duńczyk zdobył szesnaście punktów we wspomnianym meczu w Bydgoszczy i jego transfer okazał się strzałem w dziesiątkę. Sezon zaczynał w ekstraligowym klubie z Ostrowa Wielkopolskiego, jednak nie miał tam szans na regularną jazdę i został wypożyczony. W grę wchodziły tak naprawdę dwa kluby: ROW oraz Wybrzeże. Ostatecznie Klindt wybrał ofertę z Rybnika, a do Gdańska trafił Timo Lahti.