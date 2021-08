Zderzenie samochodu z pociągiem na przejeździe kolejowym "Kochanki" w Starogardzie Gdańskim 11.08.2021 r. Jedna osoba poszkodowana

Wypadek na przejeździe kolejowym w Starogardzie Gdańskim 11.08.2021 r.

Chwilę przed godz. 9.00 do wypadku doszło na ul. Kochanki w Starogardzie Gdańskim. Samochód osobowy marki Opel zderzył się z pociągiem relacji Chojnice-Hel, którym podróżowało ok. 220 osób. W wyniku zdarzenia, auto zostało zepchnięte przez skład do pobliskiego ogrodu, uszkadzając przy tym ogrodzenie prywatnej posesji.

W wyniku zderzenia poszkodowana została 1 osoba, którą zaopatrzono i zabrano przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Był nią kierujący pojazdem. 68-letni mężczyzna doznał obrażeń ciała. W pociągu uszkodzony został przedni reflektor oraz zderzak. Najprawdopodobniej w Tczewie, do którego po zakończeniu służb ratunkowych odjechał pociąg, zostanie wymieniona lokomotywa.

