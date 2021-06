Zbliżają się wakacje, może czas pozwolić dziecku samemu je zaplanować? "Planer wakacyjny dla dzieci" to narzędzie dla małych podróżników

Oddać dziecku zaplanowanie wakacyjnej podróży? Brzmi absurdalnie? Wcale nie! Anna Zawadzka , która jest autorką planerów skierowanych specjalnie do dzieci (www.planerydladzieci.pl) właśnie wychodzi z nową propozycją na lato. „Planer wakacyjny” pomoże Wam zupełnie inaczej spojrzeć na przygotowanie się do wycieczki. Dla dziecka będzie to nie tylko duża frajda, ale też sposób na nauczenie się nowych rzeczy – korzystania z mapy, rozpoznawania kierunków północ – południe, sprawdzania, gdzie się kupuje bilety np. do muzeum , a nawet – jeśli zajdzie taka potrzeba – rozpalenia ogniska. Przede wszystkim jednak uczy planowania swojego czasu .

Jak wykorzystać planer?

To proste! Zbieramy w nim zdobyte informacje i budujemy idealny plan naszego wyjazdu. Poradnik podzielony jest na trzy rozdziały, z których każdy dotyczy innych obszarów. Na początek, w ramach przygotowania się do podróży, dziecko będzie miało szanse zastanowić się gdzie chciałoby się udać na wycieczkę i co chciałoby zobaczyć.