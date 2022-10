Zawodnicy pobili się po meczu w Wielkim Klinczu. Oskarżony w tej sprawie usłyszał wyrok

Zawodnicy pobili się po meczu w Wielkim Klinczu

9 lutego 2020 roku rozegrany został mecz pomiędzy drużynami klubów piłkarskich z Kościerzyny i Małego Klincza. Po zakończeniu meczu doszło do kłótni, a następie do szarpaniny pomiędzy zawodnikami drużyn przeciwnych.

W jej trakcie jeden z zawodników uderzył drugiego pięścią w twarz, rozcinając mu wargę. Na to zareagował znajdujący się na trybunie brat zaatakowanego. Podbiegł i uderzył napastnika łokciem w głowę oraz popchnął go na ścianę przewracając na podłogę. Zrobił to w czasie, gdy sytuacja pomiędzy zawodnikami była już opanowana.

W wyniku uderzenia głową o ścianę pokrzywdzony stracił przytomność. W stanie bardzo ciężkim został przetransportowany do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Z opinii biegłych wynikało, że pokrzywdzony doznał ciężkich obrażeń w postaci choroby realnie zagrażającej życiu.