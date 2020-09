„Zawisza Czarny" do remontu. Legendarny żaglowiec potrzebuje funduszy na dalsze funkcjonowanie

Legendarny żaglowiec od 1962 roku pływa pod harcerską banderą. Zawisza to największy skautowy żaglowiec na świecie. Ikona polskiego żeglarstwa oraz kultury marynistycznej. Wychował i nadal wychowuje pokolenia polskich żeglarzy, jednak by nadal to robić, musi przejść prace renowacyjne.

Przypomnijmy, że w ciągu roku „Zawisza Czarny" zalicza:

41 rejsów

1358 h płynięcia pod żaglami

1886 osób, które odbyły rejs

224 dni na morzu

124 zawinięcia do polskich i zagranicznych portów