Žan Tabak: Nie jestem typem poskramiacza lwów z cyrku. Nikt nie lubi być do czegoś przymuszany ROZMOWA

W jaki sposób zamierza pan budować nowy skład Trefla?

To bardzo ogólne pytanie. O co konkretnie pytasz?

Mam nadzieję, że zamierza pan podnieść sportowy poziom tego klubu.

Nie jestem Harrym Potterem. Podobnie jest z innymi. Jestem tylko prostym trenerem. To co teraz powiem, jest niesamowicie ważne. Jeśli będę miał wystarczająco dużo szczęścia, aby podpisać kontrakty z dobrymi zawodnikami, to odniesiemy sukces. Podkreślam, że muszę mieć szczęście, a nie mieć wyłącznie zdolności do wyszukania graczy. Jeśli nie będę miał szczęścia, to nie będzie wyniku.

Jaki jest zatem przepis na dobry skład, jeśli wyłączymy element szczęścia?

Aby poukładać to zgodnie z założeniem trzeba włożyć dużo pracy, zatroszczyć się o dobre planowanie oraz analizy.

Filip Dylewicz wspomina pana jako trenera, który znakomicie jest przygotowany do każdego treningu. Jak zamierza pan pracować w Treflu, aby skutecznie motywować zawodników?

Wiesz, kto to jest poskramiacz lwów w cyrku? Nie jestem typem takiego człowieka. Nie zamierzam nikogo przyciskać, żeby się starał. Jestem zwyczajnym trenerem. Koszykarze to ludzie i pracują jak w ludzie w innych zawodach. Nikt nie lubi być przymuszany do czegoś. Uważam, że obecnie relacje pomiędzy trenerem a zawodnikiem bardziej przypominają te między ojcem a synem. Dwadzieścia lat temu było zupełnie inaczej. To się zmieniło. A jest to istotnie ważne, jeśli chce się dotrzeć do młodych zawodników.