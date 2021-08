Zainteresowanie wysiłkiem sportowców niepełnosprawnych jest miarą naszego człowieczeństwa

Wielokrotnie jako dziennikarz musiałem słuchać żalów wioślarzy, łuczników czy zapaśników, którzy przychodzili do redakcji z informacjami o zawodach. Zawsze przy okazji nie omieszkali zarzucić, nam dziennikarzom sportowym, nikłe zainteresowanie ich dyscyplinami. Uważali i pewnie nadal uważają, że to niesprawiedliwe. Mają rację. Niestety, w dobie ciągłych pomiarów oglądalności i klikalności ogrom dyscyplin sportowych przechodzi niezauważonych przez dziennikarzy, a co dopiero kibiców. I pewnie nikt z nas nie wie, ile trzeba włożyć pracy, by na igrzyska olimpijskie w ogóle pojechać. A potem, kiedy już się bardziej interesujemy tymi sportami, bo pokazuje je telewizja, mówią o nich w radio, piszą w internecie, mamy niedosyt lub jest w nas złość, że nie było medalu.

W przypadku igrzysk paraolimpijskich jest podobnie. Na sportowców, w nich startujących zwracamy nieco większą uwagę właśnie wtedy gdy walczą o medale. We wtorek 24.08.2021 roku rozpoczęły się w Tokio igrzyska paraolimpijskie. Startuje w nich 90 polskich reprezentantów. Ile kosztowało ich to, by do Japonii polecieć, wiedzą pewnie tylko oni i ich najbliżsi. I pewnie my też dowiemy się trochę przy okazji transmisji i naszych relacji z Tokio, a potem o wszystkim zapomnimy.