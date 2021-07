Zaginęła 16-letnia Emilia Lipińska z Gdyni. Wyszła z domu w sobotę 17.07.2021 r. rano i do tej pory nie wróciła

Zaginęła Emilia Lipińska z Gdyni

W niedzielę około 13.30 do komisariatu zgłosiła się kobieta, która poinformowała o zaginięciu swojej córki. W rozmowie ze zgłaszającą policjanci ustalili, że dziewczyna dzień wcześniej około 09.00 wyszła z domu do pracy do jednego z gdyńskich hoteli i do tej pory nie wróciła.