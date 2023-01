Zadłużone mieszkania komunalne i socjalne w Malborku. Część lokatorów nie płaci czynszów i razem są już winni ponad 9 mln zł

Z problemem lokatorskiego zadłużenia Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku sp. z o.o. mierzy się od lat. Firma w imieniu miasta zarządza czynszówkami. Ile obecnie wynosi zadłużenie?

To jest taka stała kwota, na którą składają się niezapłacone przez ileś lat czynsze. To, co jest sukcesem naszego działu windykacji, że oscyluje ona wokół 9,-9,5 mln zł i się nie powiększa – słyszymy od Władysława Krawczyka, prezesa ZGKiM w Malborku sp. z o.o.