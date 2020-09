Zacięte derby gminy Czarne. Kibice obejrzeli dobry mecz, sześć goli, w tym piękne trafienie Jakuba Starowicza! [zdjęcia]

Wielu kibiców przybyło na stadion w Wyczechach, by obejrzeć derby gminy Czarne. Faworytem „na papierze” wydawali się być gospodarze, którzy nie tylko grali u siebie, ale po pięciu kolejkach byli wyżej w ligowej tabeli. Dodatkowo w zespole Sokoła grają zawodnicy już doświadczeni, a ekipa Czarnych to beniaminek, w składzie którego jest jeszcze kilku młodych zawodników.

Prowadzenie objęli jednak goście. W 15. min. bramkę dla Czarnych zdobył Maciej Tamioła. Odpowiedź miejscowych była natychmiastowa. Już w 23. min. Łukasz Kościan doprowadził do remisu, a dwie minuty później piłkarze Sokoła prowadzili po trafieniu Macieja Jaroszyńskiego. Gdy po przerwie w 62. min. wynik na 3:1 podwyższył Karol Dołgowski, wydawało się, że jest już po meczu. Tym bardziej, że to gospodarze stwarzali lepsze sytuacje i spokojnie mogli ten mecz rozstrzygnąć wcześniej – dobrych sytuacji nie wykorzystał m.in. Kościan. Jednak po stracie gola zawodnicy Sokoła oddali nieco inicjatywę, a do głosu coraz odważniej dochodzili przyjezdni. Trener Czarnych Robert Haziak miał też „nosa” ze zmianami. W końcówce spotkania, w 84. min. po raz drugi do siatki Sokoła trafił Maciej Tamioła, a chwilę później przepięknym strzałem z dystansu popisał się rezerwowy Jakub Starowicz, który doprowadził do remisu. W ostatnich sekundach gospodarze próbowali długimi wrzutami rozstrzygnąć losy spotkania, ale ostatecznie mecz zakończył się remisem 3:3. Wynik ten bardziej ucieszył gości. Mimo remisu zawodnicy z Wyczech mieli powody do świętowania. Na boisku pojawił się tort i szampan, rozległo się też „sto lat” dla kierownika drużyny Tomasza Turnaka, który świętował urodziny (więcej w materiale wideo). W tabeli po 6. kolejkach Sokół jest piąty, a Czarni znajdują się na 10. miejscu.